Зверев — о своём сезоне: в памяти останется поражение от Медведева и финал «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев подвёл итоги своего сезона-2024.

«Я провёл несколько фантастических матчей, выиграл 65 из них, что-то около того (на самом деле 69. — Прим. «Чемпионата»). Интересный год для меня, особенно после травмы. Это был как бы мой первый год, когда я полностью вернулся на соревнования высокого уровня и участвовал в крупных турнирах. Я выиграл два «Мастерса».

Но что остаётся в голове, так это тяжёлые поражения. Что останется в моей памяти, так это поражение на Australian Open от Даниила, финал «Ролан Гаррос» против Карлоса. Можете мне доверять, я сделаю всё возможное, чтобы победить», — сказал Зверев на пресс-конференции.