Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала Итогового турнира в Турине

Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала Итогового турнира в Турине
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков оценил уровень игры лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера и поделился ожиданиями от финала Итогового турнира ATP — 2024.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
17 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Янник играет просто потрясающе! Вчера в матче был монстром. Я даже не ожидал, что ему будет так легко против Рууда. Не могу сказать, что Рууд играл плохо, но просто Янник был хорош. Я такой игры от Синнера никогда не видел. Неземной теннис. Для меня в финале Синнер — абсолютный фаворит», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Финал Итогового чемпионата ATP — 2024 Янник Синнер — Тейлор Фриц пройдёт сегодня, 17 ноября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, начало которой запланировано на 20:00 мск.

Материалы по теме
Неудержимый Синнер против пробивного Фрица. Повторится ли на Итоговом финал US Open?
Неудержимый Синнер против пробивного Фрица. Повторится ли на Итоговом финал US Open?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android