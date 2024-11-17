Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала Итогового турнира в Турине

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков оценил уровень игры лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера и поделился ожиданиями от финала Итогового турнира ATP — 2024.
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«Янник играет просто потрясающе! Вчера в матче был монстром. Я даже не ожидал, что ему будет так легко против Рууда. Не могу сказать, что Рууд играл плохо, но просто Янник был хорош. Я такой игры от Синнера никогда не видел. Неземной теннис. Для меня в финале Синнер — абсолютный фаворит», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Финал Итогового чемпионата ATP — 2024 Янник Синнер — Тейлор Фриц пройдёт сегодня, 17 ноября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, начало которой запланировано на 20:00 мск.
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