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Чесноков подвёл итоги выступления Медведева и Рублёва на Итоговом турнире

Чесноков подвёл итоги выступления Медведева и Рублёва на Итоговом турнире
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высказался о выступлении российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва на Итоговом турнире ATP — 2024.

«Российские болельщики надеялись, что один из игроков дойдёт до полуфинала. Но этого не произошло. Первый матч оказался ключевым для Даниила, где он проиграл Фрицу. Вторая подача у Медведева должна была быть увереннее и стабильнее. Делать такое количество ошибок в таком матче — делать подарки. Это позволило выиграть Фрицу.

У Рублёва не было никаких шансов в своём первом матче на Итоговом. Саша Зверев играл очень здорово! Вот он мог бы противостоять Синнеру, потому что до этого выиграл турнир в Берси. Играет просто потрясающе», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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