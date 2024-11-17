Чесноков подвёл итоги выступления Медведева и Рублёва на Итоговом турнире

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высказался о выступлении российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва на Итоговом турнире ATP — 2024.

«Российские болельщики надеялись, что один из игроков дойдёт до полуфинала. Но этого не произошло. Первый матч оказался ключевым для Даниила, где он проиграл Фрицу. Вторая подача у Медведева должна была быть увереннее и стабильнее. Делать такое количество ошибок в таком матче — делать подарки. Это позволило выиграть Фрицу.

У Рублёва не было никаких шансов в своём первом матче на Итоговом. Саша Зверев играл очень здорово! Вот он мог бы противостоять Синнеру, потому что до этого выиграл турнир в Берси. Играет просто потрясающе», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.