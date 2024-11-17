Кто станет чемпионом Итогового турнира ATP — 2024?
Поделиться
Сегодня, 17 ноября, состоится финальный матч на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Титул разыграют лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и пятая ракетка мира американец Тейлор Фриц. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Итоговый чемпионат ATP. Финал
17 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: кто станет чемпионом Итогового турнира ATP — 2024?
По личным встречам Синнер ведёт со счётом 3-1. Он проиграл в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе — 2021, взял реванш в четвертьфинале того же турнира в 2023-м, а затем победил Фрица в финале US Open — 2024 и в групповом раунде этого Итогового чемпионата во вторник, 12 ноября.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 ноября 2024
-
13:00
-
12:48
-
12:45
-
12:44
-
12:08
-
11:45
-
11:35
-
11:22
-
10:51
-
10:48
-
10:26
-
10:19
-
10:10
-
10:05
-
09:51
-
09:30
-
04:42
-
01:00
-
00:50
-
00:32
-
00:22
-
00:10
- 16 ноября 2024
-
23:53
-
23:26
-
23:19
-
23:04
-
22:31
-
21:39
-
20:56
-
20:30
-
20:21
-
20:00
-
19:52
-
19:34
-
19:17