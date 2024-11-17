Сегодня, 17 ноября, состоится финальный матч на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Титул разыграют лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и пятая ракетка мира американец Тейлор Фриц. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: кто станет чемпионом Итогового турнира ATP — 2024?

По личным встречам Синнер ведёт со счётом 3-1. Он проиграл в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе — 2021, взял реванш в четвертьфинале того же турнира в 2023-м, а затем победил Фрица в финале US Open — 2024 и в групповом раунде этого Итогового чемпионата во вторник, 12 ноября.