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Сборная Казахстана вышла в квалификационный турнир Мировой группы 1 Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Казахстана вышла в квалификационный турнир Мировой группы 1 Кубка Билли Джин Кинг
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Женская сборная Казахстана по теннису вышла в квалификационный турнир Мировой группы 1 Кубка Билли Джин Кинг — 2025. Теннисистки уверенно обыграли представительниц Южной Кореи с общим счётом 3:0.

Вчера, 16 ноября, победы над южнокорейскими соперницами одержали 383-й номер рейтинга Зарина Дияс (3:6, 6:3, 7:6 (7:0) над Да Ён Бэк) и шестая ракетка мира Елена Рыбакина (6:2, 6:2 над Пак Со Юн).

Сегодня, 17 ноября, третью победу сборной Казахстана принесла 29-я ракетка мира Юлия Путинцева. Она обыграла Ён Ву Ку со счётом 6:4, 7:5.

Ранее место в квалификации Мировой группы 1 обеспечили сборные Швейцарии, Нидерландов, Бразилии и Дании.

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