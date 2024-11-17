Янник Синнер — Тейлор Фриц: история личных встреч перед финалом Итогового чемпионата ATP

Сегодня, 17 ноября, состоится финальный матч Итогового чемпионата ATP — 2024 в Турине (Италия), в котором встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и американец Тейлор Фриц, занимающий пятую строчку мирового рейтинга.

Синнер и Фриц провели между собой четыре матча на уровне ATP. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу итальянца. Все игры между ними прошли на харде. Последняя встреча состоялась пять дней назад. Во вторник, 12 ноября, в матче групповой стадии Итогового чемпионата ATP — 2024 Синнер победил Фрица со счётом 6:4, 6:4.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала, которая начнётся не ранее 20:00 мск.

Итоговый чемпионат ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер — прошлогодний финалист соревнований. В титульном матче Итогового чемпионата ATP — 2023 он уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу — 3:6, 3:6.