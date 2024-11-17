Веснина: Фриц готов оказать сопротивление Синнеру, но по уровню Янник далеко впереди всех

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от финального матча Итогового турнира АТР — 2024 в Турине (Италия), в котором встретятся лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и пятая ракетка мира Тейлор Фриц из США.

«Финал Итогового турнира — повторение финала US Open. Было неожиданно увидеть в финале именно Фрица. Всё-таки по поводу Синнера не возникало никаких вопросов — он был явным фаворитом на турнире. Янник доказывал это своей игрой, а не только на бумаге. Очень впечатляет уровень его игры и то, как он чувствует себя на корте, какой теннис демонстрирует. Это по-настоящему первая ракетка мира.

Фриц очень удивил. Он выдержал натиск в матче со Зверевым. Хотя, казалось бы, кто сейчас может принимать подачу Зверева со скоростью более 230 км/ч? Фриц поставил хорошую стеночку, добавил там, где ему было нужно, и в четвёртый раз подряд обыграл Зверева. В финале хотелось бы видеть интересную борьбу, получше, чем это было в финале US Open.

Фриц сейчас находится в другом психологическом состоянии, и он готов оказать хорошее сопротивление Синнеру. Но по уровню игры Янник сейчас далеко впереди всех. Думаю, Синнер победит в финале и поставит красивую точку в своём сезоне», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.