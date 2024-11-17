Каспер Рууд сравнил удары Янника Синнера в полуфинале Итогового с «ракетным дождём»

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался об игре лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. Напомним, в субботу, 16 ноября, норвежец проиграл Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP — 2024 (1:6, 2:6).

«Он подаёт очень хорошо, он очень хорошо возвращается. Его короткие удары с дистанции… Это как если бы на тебя обрушился ракетный дождь. Откровенно говоря, это сложно. К сожалению, я подавал не очень хорошо, но я не уверен, что этого было бы достаточно, чтобы иметь реальный шанс победить его», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Сегодня, 17 ноября, лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер в финальном матче Итогового турнира ATP — 2024 сыграет с пятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем.