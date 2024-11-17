«Надеюсь, он успокоится». Каспер Рууд — об успехах Янника Синнера

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд выразил надежду на то, что лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер проведёт более спокойный сезон в 2025 году. В нынешнем сезоне Синнер выиграл семь титулов, среди которых два турнира «Большого шлема».

— Я очень впечатлён тем, как он поддерживал высокий уровень игры на каждом турнире в этом году. Он проиграл всего шесть матчей. Это довольно интересно, потому что три из них против Алькараса, а три других — с Циципасом, Даниилом, и кто ещё был?

— Рублёв.

— Ну, только игроки из топ-10. Это почти идеальный сезон. Надеюсь, что он успокоится к следующему году (улыбается), — сказал Рууд на пресс-конференции.