Елена Веснина объяснила неудачные выступления Медведева и Рублёва на Итоговом турнире

Российская теннисистка Елена Веснина высказалась об игре Даниила Медведева и Андрея Рублёва на Итоговом турнире АТР — 2024 в Турине (Италия).

«Даня Медведев попал в очень непростую группу на Итоговом турнире. Первый матч с Фрицем был решающим для тех, кто должен выйти из группы со второго места. Игра с Фрицем оказалась для Дани неудачной. Не только потому, что Медведев был не в лучшей форме, но и впечатлила игра Тейлора. Он не дал возможность Дане вернуться в матч. А когда Даня обыграл де Минора, против Синнера было очень сложно. У Медведева просто не сложилось, хотя он сам себя собрал по ходу турнира.

То же самое могу сказать про Андрея Рублёва. Нет никаких претензий к его игре. Он сыграл на гораздо более высоком уровне, чем в прошлом году на Итоговом турнире. Андрей боролся и гораздо лучше справлялся с давлением. У Рублёва была «группа смерти», но то, как он себя показывал, говорит о многом. В психологическом плане Рублёв сейчас взрослеет и понимает, как ему нужно себя вести и чувствовать на корте.

Обидно, что у ребят не получилось показать свой лучший теннис именно на этом турнире. Но в концовке сезона уже силы на исходе. Надеемся, что сейчас ребята отдохнут и уже в следующем сезоне будут нас радовать своими победами», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Оба российских теннисиста не смогли выйти из группы на Итоговом турнире АТР. Медведев выиграл один матч при двух поражениях, Рублёв уступил во всех встречах.