Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Веснина объяснила неудачные выступления Медведева и Рублёва на Итоговом турнире

Елена Веснина объяснила неудачные выступления Медведева и Рублёва на Итоговом турнире
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Елена Веснина высказалась об игре Даниила Медведева и Андрея Рублёва на Итоговом турнире АТР — 2024 в Турине (Италия).

«Даня Медведев попал в очень непростую группу на Итоговом турнире. Первый матч с Фрицем был решающим для тех, кто должен выйти из группы со второго места. Игра с Фрицем оказалась для Дани неудачной. Не только потому, что Медведев был не в лучшей форме, но и впечатлила игра Тейлора. Он не дал возможность Дане вернуться в матч. А когда Даня обыграл де Минора, против Синнера было очень сложно. У Медведева просто не сложилось, хотя он сам себя собрал по ходу турнира.

То же самое могу сказать про Андрея Рублёва. Нет никаких претензий к его игре. Он сыграл на гораздо более высоком уровне, чем в прошлом году на Итоговом турнире. Андрей боролся и гораздо лучше справлялся с давлением. У Рублёва была «группа смерти», но то, как он себя показывал, говорит о многом. В психологическом плане Рублёв сейчас взрослеет и понимает, как ему нужно себя вести и чувствовать на корте.

Обидно, что у ребят не получилось показать свой лучший теннис именно на этом турнире. Но в концовке сезона уже силы на исходе. Надеемся, что сейчас ребята отдохнут и уже в следующем сезоне будут нас радовать своими победами», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Оба российских теннисиста не смогли выйти из группы на Итоговом турнире АТР. Медведев выиграл один матч при двух поражениях, Рублёв уступил во всех встречах.

Материалы по теме
Эксклюзив
Чесноков подвёл итоги выступления Медведева и Рублёва на Итоговом турнире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android