Рафаэль Надаль — о Кубке Дэвиса: хочу помочь команде любым способом

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил уровень своей подготовки к финальному раунду Кубку Дэвиса — 2024.

«Более или менее мне удалось хорошо подготовиться, именно поэтому я здесь. Реальность такова, что я хочу прожить эту неделю, какой бы она ни была. С надеждой завершить очень красивый и долгий этап моей жизни. Прожить эти моменты с энтузиазмом и в то же время спокойно, осознавая, что у всего есть начало и конец.

Я постараюсь как можно лучше подготовиться, чтобы быть доступным Давиду (Ферреру, капитану сборной. — Прим. «Чемпионата»), а затем посмотрим, что он решит. Хочу помочь команде любым способом, играя или не играя, просто находясь здесь и внося свой вклад, как смогу», — приводит слова Надаля сайт Федерации тенниса Испании.

Напомним, 10 октября 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).