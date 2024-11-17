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«Скромный, питбуль, гольф». Медведева, Рублёва и других попросили описать Надаля 3 словами

«Скромный, питбуль, гольф». Медведева, Рублёва и других попросили описать Надаля 3 словами
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Пресс-служба ATP опубликовала видеоролик на странице в соцсетях, в котором попросила нескольких теннисистов описать 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля тремя словами.

Андрей Рублёв: самая лучшая психология.

Стэн Вавринка: чемпион, скромный, боец.

Доминик Тим: скромный, боец, легенда.

Фрэнсис Тиафо: грозный, энергичный, питбуль.

Энди Маррей: амбициозный, испанец, боец.

Гаэль Монфис: боец, джентельмен, добрый.

Даниил Медведев: боец, интенсивность, гольф.

Себастьян Корда: амбициозный, увлечённый, грозный.

Бен Шелтон: мощный, увлечённый, настойчивый.

Хольгер Руне: боец, амбициозный, интенсивный.

Напомним, 10 октября 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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