«Скромный, питбуль, гольф». Медведева, Рублёва и других попросили описать Надаля 3 словами

Пресс-служба ATP опубликовала видеоролик на странице в соцсетях, в котором попросила нескольких теннисистов описать 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля тремя словами.
Андрей Рублёв: самая лучшая психология.
Стэн Вавринка: чемпион, скромный, боец.
Доминик Тим: скромный, боец, легенда.
Фрэнсис Тиафо: грозный, энергичный, питбуль.
Энди Маррей: амбициозный, испанец, боец.
Гаэль Монфис: боец, джентельмен, добрый.
Даниил Медведев: боец, интенсивность, гольф.
Себастьян Корда: амбициозный, увлечённый, грозный.
Бен Шелтон: мощный, увлечённый, настойчивый.
Хольгер Руне: боец, амбициозный, интенсивный.
Напомним, 10 октября 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).