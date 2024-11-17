Сборная Словакии вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг впервые за 22 года
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Словацкие теннисистки вышли в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг — 2024. На стадии четвертьфинала они обыграли сборную Австралии с общим счётом 2:0.
241-я ракетка мира Виктория Грунчакова обыграла Кимберли Биррелл со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 6:3. 43-й номер рейтинга WTA Ребекка Шрамкова разгромила Айлу Томлянович, победив со счётом 6:1, 6:2.
Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/4 финала
17 ноября 2024, воскресенье. 12:20 МСК
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 4
|6
Виктория Грунчакова
В. Грунчакова
Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/4 финала
17 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Сборная Словакии сыграет в полуфинале женского командного турнира (ранее называвшегося Кубок Федерации) впервые с 2002 года. Тогда словачки выиграли соревнования, в финале обойдя команду Испании.
За выход в финал спортсменки из Словакии поборются с победителем пары Канада — Великобритания. Канадки являются действующими чемпионками турнира.
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