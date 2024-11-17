Сборная Словакии вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг впервые за 22 года

Словацкие теннисистки вышли в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг — 2024. На стадии четвертьфинала они обыграли сборную Австралии с общим счётом 2:0.

241-я ракетка мира Виктория Грунчакова обыграла Кимберли Биррелл со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 6:3. 43-й номер рейтинга WTA Ребекка Шрамкова разгромила Айлу Томлянович, победив со счётом 6:1, 6:2.

Сборная Словакии сыграет в полуфинале женского командного турнира (ранее называвшегося Кубок Федерации) впервые с 2002 года. Тогда словачки выиграли соревнования, в финале обойдя команду Испании.

За выход в финал спортсменки из Словакии поборются с победителем пары Канада — Великобритания. Канадки являются действующими чемпионками турнира.