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Кевин Кравиц и Тим Пюц — чемпионы Итогового турнира ATP — 2024 в парном разряде

Кевин Кравиц и Тим Пюц — чемпионы Итогового турнира ATP — 2024 в парном разряде
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Сегодня, 17 ноября, немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Тим Пюц стали победителями Итогового турнира ATP — 2024 в парном разряде. В финале они обыграли пару Марсело Аревало из Сальвадора и хорвата Мате Павича со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6).

В рамках встречи пара Кравиц/Пюц четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку. На счету Аревало/Павича шесть эйсов и две двойные ошибки.

Итоговый чемпионат ATP — 2024 в парном разряде проходил с 10 по 17 ноября в итальянском Турине. Чемпионами прошлого года являются американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери, которые в прошлогоднем финале обыграли дуэт испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса со счётом 6:3, 6:4.

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