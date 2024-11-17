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«Всё ближе к легендарному селфи». Паолини поделилась фото с тренировки Надаля в Малаге

«Всё ближе к легендарному селфи». Паолини поделилась фото с тренировки Надаля в Малаге
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Четвёртая ракетка мира итальянская теннисиста Жасмин Паолини в социальных сетях поделилась фото с тренировки 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля в Малаге (Испания), где сейчас проходит Кубок Билли Джин Кинг, а 19 ноября стартует Кубок Дэвиса.

Фото: Из личного архива Жасмин Паолини

«Шаг за шагом, всё ближе к тому легендарному селфи с Рафой… но ещё не всё!» — подписала фото Паолини.

Напомним, 10 октября 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября. Рафаэль Надаль в составе сборной Испании четыре раза становился победителем Кубка Дэвиса (2004, 2009, 2011, 2019).

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