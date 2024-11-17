Янник Синнер — Тейлор Фриц: итальянец выиграл первый сет в финале Итогового турнира ATP

Сегодня, 17 ноября, проходит финальный матч Итогового чемпионата ATP — 2024 в Турине (Италия), в котором встречаются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и американец Тейлор Фриц, занимающий пятую строчку мирового рейтинга. После первого сета счёт 6:4 в пользу итальянца. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Синнер и Фриц провели между собой четыре матча на уровне ATP. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу итальянца. Все игры между ними прошли на харде. Последняя встреча состоялась пять дней назад. Во вторник, 12 ноября, в матче групповой стадии Итогового чемпионата ATP — 2024 Синнер победил Фрица со счётом 6:4, 6:4.

Итоговый чемпионат ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер — прошлогодний финалист соревнований. В титульном матче Итогового чемпионата ATP — 2023 он уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу — 3:6, 3:6.