Янник Синнер стал победителем Итогового турнира ATP, обыграв Тейлора Фрица

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Итогового турнира ATP — 2024. В финале он обыграл пятую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Синнер 14 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Фрица восемь эйсов, две двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

Итоговый чемпионат ATP — 2024 проходил с 10 по 17 ноября. Синнер — прошлогодний финалист соревнований. В титульном матче Итогового чемпионата ATP — 2023 он уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу — 3:6, 3:6.