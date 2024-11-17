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Янник Синнер стал победителем Итогового турнира ATP, обыграв Тейлора Фрица

Янник Синнер стал победителем Итогового турнира ATP, обыграв Тейлора Фрица
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Итогового турнира ATP — 2024. В финале он обыграл пятую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
17 ноября 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Синнер 14 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Фрица восемь эйсов, две двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

Итоговый чемпионат ATP — 2024 проходил с 10 по 17 ноября. Синнер — прошлогодний финалист соревнований. В титульном матче Итогового чемпионата ATP — 2023 он уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу — 3:6, 3:6.

Календарь Итогового турнира ATP
Таблица Итогового турнира ATP
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