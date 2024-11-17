Стало известно, сколько призовых заработал Янник Синнер, став чемпионом Итогового турнира

Сегодня, 17 ноября, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Итогового турнира ATP — 2024. В финале он обыграл пятую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4. Итальянец прошёл турнир без поражений и получит $ 4 881 500 за пять сыгранных матчей.

Это абсолютный рекорд как среди мужчин (на Итоговом-2022 Новак Джокович заработал $ 4 740 300), так и среди женщин (на Итоговом-2024 Кори Гауфф заработала $ 4 805 000).

Ранее Янник Синнер победил на выставочном турнире Six Kings Slam и заработал приз в размере $ 6 млн в трёх матчах.

Трофей на Итоговом турнире ATP — 2024 является восьмым в сезоне для Синнера. В этом году он выиграл Australian Open, US Open, а также турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Галле и Шанхае.