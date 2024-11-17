«Это нечто особенное». Янник Синнер — о победе на Итоговом турнире ATP

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу на Итоговом турнире ATP — 2024.

«Это потрясающе, мой первый титул в Италии, и он так много для меня значит. Это нечто особенное. Я просто пытался понять, что лучше всего работает с каждым соперником, и старался играть в свой лучший теннис. Это было ключевым моментом. С моей стороны это был турнир очень высокого уровня. Временами я не мог играть лучше, так что очень счастлив», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.

В финале Синнер обыграл американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4. Теперь итальянец ведёт по личным встречам 4-1.