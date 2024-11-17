Янник Синнер — первый, кто выиграл Итоговый турнир, не уступив ни одного сета, с 1986-го

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал первым, кто выиграл Итоговый турнир ATP, не уступив ни одного сета, со времён Ивана Лендла в 1986 году. Сегодня, 17 ноября, Синнер в финале в двух сетах обыграл пятую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4. По ходу турнира он победил Алекса де Минора, Даниила Медведева и Каспера Рууда.

Итальянец заработал за турнир $ 4 881 500 призовых. Это абсолютный рекорд как среди мужчин (на Итоговом-2022 Новак Джокович заработал $ 4 740 300), так и среди женщин (на Итоговом-2024 Кори Гауфф заработала $ 4 805 000).

Трофей на Итоговом турнире ATP — 2024 является восьмым в сезоне для Синнера. В этом году он выиграл Australian Open, US Open, а также турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Галле и Шанхае.