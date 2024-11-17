Янник Синнер — третий теннисист, выигравший в один год два хардовых ТБШ и Итоговый турнир
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал третьим игроком после швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, кто в один сезон выиграл три крупнейших хардовых турнира (Australian Open, US Open и Итоговый). Федерер добивался этого в 2004, 2006 и 2007 годах, Джокович — в 2015-м и в 2023-м.
Итоговый чемпионат ATP. Финал
17 ноября 2024, воскресенье. 20:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
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5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Сегодня, 17 ноября, Янник Синнер в финале Итогового турнира ATP — 2024 победил пятую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.
Этот трофей является восьмым в сезоне для итальянца. В этом году он выиграл Australian Open, US Open, а также турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Галле и Шанхае.
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