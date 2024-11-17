Янник Синнер — третий теннисист, выигравший в один год два хардовых ТБШ и Итоговый турнир

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал третьим игроком после швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, кто в один сезон выиграл три крупнейших хардовых турнира (Australian Open, US Open и Итоговый). Федерер добивался этого в 2004, 2006 и 2007 годах, Джокович — в 2015-м и в 2023-м.

Сегодня, 17 ноября, Янник Синнер в финале Итогового турнира ATP — 2024 победил пятую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

Этот трофей является восьмым в сезоне для итальянца. В этом году он выиграл Australian Open, US Open, а также турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Галле и Шанхае.