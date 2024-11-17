Итоговый турнир ATP будет проходить в Италии до 2030 года

Итоговый турнир ATP останется в Италии до 2030 года. Об этом во время церемонии награждения сказал глава ATP Андреа Гауденци. Официально ещё не объявлено, где дальше будет проходить чемпионат. Ранее итальянские медиа сообщали, что в 2026 году турнир переедет в Милан.

«За последние четыре года Италия показала себя невероятным хозяином нашего самого престижного турнира, хозяином, способным создать поистине особенные впечатления как для игроков, так и для болельщиков. Спасибо FITP и всем партнёрам мероприятия за поддержку на протяжении последних четырёх лет. Мы с нетерпением ждём возможности продолжить поднимать эту планку вместе», — приводит слова Гауденци официальный сайт ATP.

Сегодня, 17 ноября, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал победителем турнира, обыграв американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4. Предыдущим чемпионом был серб Новак Джокович.