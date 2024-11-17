«Спасибо». Янник Синнер оставил послание на камере после победы на Итоговом турнире ATP
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оставил на камере послание после победы на Итоговом турнире ATP — 2024.
«Спасибо», — написал теннисист, а также дорисовал сердечко со смайликом.
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Итальянец заработал за турнир $ 4 881 500 призовых. Это абсолютный рекорд как среди мужчин (на Итоговом-2022 Новак Джокович заработал $ 4 740 300), так и среди женщин (на Итоговом-2024 Кори Гауфф заработала $ 4 805 000).
Итоговый чемпионат ATP. Финал
17 ноября 2024, воскресенье. 20:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
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5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Трофей на Итоговом турнире ATP — 2024 является восьмым в сезоне для Синнера. В этом году он выиграл Australian Open, US Open, а также турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Галле и Шанхае.
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