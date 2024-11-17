«Ты на правильном пути». Янник Синнер — Тейлору Фрицу после финала Итогового турнира ATP

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к пятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу после финала Итогового турнира ATP — 2024.

«Тейлор, прежде всего, хочу поздравить тебя с очередной потрясающей неделей. Ты был так стабилен на протяжении всего сезона. Ты и твоя команда очень много работаете, чтобы оказаться на этой позиции. Продолжай в том же духе. Ты на правильном пути», — сказал Синнер в интервью после матча.

Встреча Синнера и Фрица завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу итальянца. Трофей на Итоговом является восьмым в сезоне для Синнера. В этом году он выиграл Australian Open, US Open, а также турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Галле и Шанхае.