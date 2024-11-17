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«Ты на правильном пути». Янник Синнер — Тейлору Фрицу после финала Итогового турнира ATP

«Ты на правильном пути». Янник Синнер — Тейлору Фрицу после финала Итогового турнира ATP
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к пятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу после финала Итогового турнира ATP — 2024.

«Тейлор, прежде всего, хочу поздравить тебя с очередной потрясающей неделей. Ты был так стабилен на протяжении всего сезона. Ты и твоя команда очень много работаете, чтобы оказаться на этой позиции. Продолжай в том же духе. Ты на правильном пути», — сказал Синнер в интервью после матча.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
17 ноября 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Встреча Синнера и Фрица завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу итальянца. Трофей на Итоговом является восьмым в сезоне для Синнера. В этом году он выиграл Australian Open, US Open, а также турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Галле и Шанхае.

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