«Поднялся на новый уровень». Тейлор Фриц — о поражении в финале Итогового турнира ATP

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал поражение в финале Итогового чемпионата ATP — 2024.

«Да, это была очень хорошая неделя для меня. Очевидно, это хороший способ закончить год, что придаёт мне уверенности в завершении сезона. Думаю, у меня ещё есть Кубок Дэвиса на следующей или на этой неделе. В межсезонье, начиная со следующего года, чувствую, что у меня есть хорошее представление о том, в чём мне нужно совершенствоваться. Но также ощущаю, что играю в очень хороший теннис. Поднялся на новый уровень и стал намного увереннее в своей игре», — сказал Фриц на пресс-конференции.

В финале Итогового Тейлор Фриц уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:4, 6:4.