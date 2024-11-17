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«Поднялся на новый уровень». Тейлор Фриц — о поражении в финале Итогового турнира ATP

«Поднялся на новый уровень». Тейлор Фриц — о поражении в финале Итогового турнира ATP
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал поражение в финале Итогового чемпионата ATP — 2024.

«Да, это была очень хорошая неделя для меня. Очевидно, это хороший способ закончить год, что придаёт мне уверенности в завершении сезона. Думаю, у меня ещё есть Кубок Дэвиса на следующей или на этой неделе. В межсезонье, начиная со следующего года, чувствую, что у меня есть хорошее представление о том, в чём мне нужно совершенствоваться. Но также ощущаю, что играю в очень хороший теннис. Поднялся на новый уровень и стал намного увереннее в своей игре», — сказал Фриц на пресс-конференции.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
17 ноября 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

В финале Итогового Тейлор Фриц уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:4, 6:4.

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