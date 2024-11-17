Синнер побил рекорд Федерера, установленный на Итоговом турнире ATP в 2010 году

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал рекордсменом по количеству геймов, проигранных на пути к титулу Итогового турнира ATP. В пяти матчах итальянец проиграл всего 33 гейма. Ранее рекорд принадлежал 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» швейцарцу Роджеру Федереру, который в 2010 году проиграл 35 геймов.

Отметим, 24-кратный чемпион мэйджоров серб Новак Джокович в 2015 году проиграл 36 геймов, а в 2012 — 43. До 2007-го включительно финал итогового проводился в пятисетовом формате.

Трофей на Итоговом турнире ATP — 2024 является восьмым в сезоне для Синнера. В этом году он выиграл Australian Open, US Open, а также турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Галле и Шанхае.