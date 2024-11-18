Синнер — о целях на новый сезон: выиграем всё, что сможем, на остальном будем учиться

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какие цели ставит перед собой в будущем сезоне, сравнив их с нынешними.

«Сейчас сложно сказать. Моя цель на данный момент — усвоить всё, что выиграл в этом сезоне, не ставил перед собой конкретной задачи выиграть «Большой шлем», стать номером один или что-то в этом роде. В следующем году всё будет так же: всё, что мы можем выиграть, мы выиграем, а на остальном будем учиться. Думаю, этот менталитет помогал нам на протяжении всего сезона, мы всегда старались поднять уровень в определённые моменты. Сейчас очень счастлив, это очень хороший способ завершить сезон — много побед и много титулов», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Янник Синнер стал победителем Итогового турнира ATP — 2024. Для итальянца это восьмой титул в сезоне. В этом году он выиграл Australian Open, US Open, а также турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Галле и Шанхае.