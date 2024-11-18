Фриц — о наследии Надаля: большинство левшей смотрят на него, как на эталон

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о наследии 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

«Видел много левшей, которые пытались играть так же, как он. Если бы я был левшой, тоже попробовал бы, но лучше бы я им не был, потому что попытка бы не удалась (смеётся). Что касается людей, пытающихся подражать его игре, то мне кажется, что большинство левшей смотрят на Рафу как на эталон того, что они должны делать. Даже я, будучи ребёнком, выходил на корт, представляя, что играю на турнире «Ролан Гаррос», и проделывал все его действия. Он оказал огромное влияние на всё моё поколение, потому что мы все выросли, наблюдая за ним и Роджером», — сказал Фриц на пресс-конференции.

Напомним, 10 октября 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).