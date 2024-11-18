Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фриц — о наследии Надаля: большинство левшей смотрят на него, как на эталон

Фриц — о наследии Надаля: большинство левшей смотрят на него, как на эталон
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о наследии 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

«Видел много левшей, которые пытались играть так же, как он. Если бы я был левшой, тоже попробовал бы, но лучше бы я им не был, потому что попытка бы не удалась (смеётся). Что касается людей, пытающихся подражать его игре, то мне кажется, что большинство левшей смотрят на Рафу как на эталон того, что они должны делать. Даже я, будучи ребёнком, выходил на корт, представляя, что играю на турнире «Ролан Гаррос», и проделывал все его действия. Он оказал огромное влияние на всё моё поколение, потому что мы все выросли, наблюдая за ним и Роджером», — сказал Фриц на пресс-конференции.

Напомним, 10 октября 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

Материалы по теме
«Всё ближе к легендарному селфи». Паолини поделилась фото с тренировки Надаля в Малаге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android