Арина Соболенко опубликовала фотографии в стильном образе с отдыха в Париже

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на своей странице в соцсетях фотографии из Парижа, где отдыхает со своим бойфрендом 34-летним автогонщиком Георгиосом Франгулисом.

Теннисистка выложила карусель фотографий из отеля «Four Seasons», которую подписала: «Из Парижа, с любовью».

Фото: Соцсети Арины Соболенко

Фото: Соцсети Арины Соболенко

Фото: Соцсети Арины Соболенко

Напомним, Арина Соболенко в 2024 году выиграла два турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии и US Open) и в октябре вновь возглавила рейтинг WTA. 8 ноября в матче 1/2 финала Итогового турнира WTA в Эр-Рияде белорусская теннисистка проиграла 20-летней американке Кори Гауфф со счётом 0:2.