Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко опубликовала фотографии в стильном образе с отдыха в Париже

Арина Соболенко опубликовала фотографии в стильном образе с отдыха в Париже
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на своей странице в соцсетях фотографии из Парижа, где отдыхает со своим бойфрендом 34-летним автогонщиком Георгиосом Франгулисом.

Теннисистка выложила карусель фотографий из отеля «Four Seasons», которую подписала: «Из Парижа, с любовью».

Фото: Соцсети Арины Соболенко

Фото: Соцсети Арины Соболенко

Фото: Соцсети Арины Соболенко

Напомним, Арина Соболенко в 2024 году выиграла два турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии и US Open) и в октябре вновь возглавила рейтинг WTA. 8 ноября в матче 1/2 финала Итогового турнира WTA в Эр-Рияде белорусская теннисистка проиграла 20-летней американке Кори Гауфф со счётом 0:2.

Материалы по теме
Гауфф и Чжэн сразятся за титул на Итоговом. Соболенко сделала 45 невынужденных и проиграла
Гауфф и Чжэн сразятся за титул на Итоговом. Соболенко сделала 45 невынужденных и проиграла
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android