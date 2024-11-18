Даниил Медведев опустился в рейтинге ATP, пропустив вперёд Тейлора Фрица

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.
Лучшим из россиян всё также остаётся Даниил Медведев, однако он опустился с 4-го на 5-е место, пропустив вперёд американца Тейлора Фрица. Андрей Рублёв занимает 8-ю строчку, Карен Хачанов идёт 19-м.
Лидером рейтинга является итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает немец Александр Зверев, третью — испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг АТР от 18 ноября:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 830.
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7915.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7010.
4 (5). Тейлор Фриц (США) — 5100.
5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5030.
6 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4255.
7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 3910.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3760.
9 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3745.
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3350.
19 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2410…
60 (60). Роман Сафиуллин (Россия) — 923…
85 (85). Павел Котов (Россия) — 655.
Напомним, в этом сезоне Медведев не сумел завоевать ни одного трофея.
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