Даниил Медведев опустился в рейтинге ATP, пропустив вперёд Тейлора Фрица

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Лучшим из россиян всё также остаётся Даниил Медведев, однако он опустился с 4-го на 5-е место, пропустив вперёд американца Тейлора Фрица. Андрей Рублёв занимает 8-ю строчку, Карен Хачанов идёт 19-м.

Лидером рейтинга является итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает немец Александр Зверев, третью — испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР от 18 ноября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 830.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7915.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7010.

4 (5). Тейлор Фриц (США) — 5100.

5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5030.

6 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4255.

7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 3910.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3760.

9 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3745.

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3350.

19 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2410…

60 (60). Роман Сафиуллин (Россия) — 923…

85 (85). Павел Котов (Россия) — 655.

Напомним, в этом сезоне Медведев не сумел завоевать ни одного трофея.

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