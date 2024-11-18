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«Незабываемый отпуск». Руне поделился красочными кадрами с отдыха на Мальдивах

«Незабываемый отпуск». Руне поделился красочными кадрами с отдыха на Мальдивах
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне опубликовал красочные фото из отпуска. Спортсмен проводит межсезонье на Мальдивах.

Фото: страница руне в социальных сетях

«Не могу подобрать слов, насколько красив этот остров и добры его люди, которые здесь работают и живут. У меня был незабываемый отпуск», — написал Руне на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Руне неоднозначно провёл сезон, по ходу которого не один раз сменил наставника. Датский теннисист не смог квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP — 2024, который прошёл в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является лидер мирового рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер. В финале он обыграл американца Тейлора Фрица.

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