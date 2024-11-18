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Тейлор Фриц: в 2023 году не чувствовал себя 5-й ракеткой мира. Теперь я там, где должен

Тейлор Фриц: в 2023 году не чувствовал себя 5-й ракеткой мира. Теперь я там, где должен
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц признался, что в 2023 году не чувствовал себя достойным игроком топ-5 мирового рейтинга.

«В 2023 году, когда я выиграл турнир в Делрей-Бич прямо перед Индиан-Уэллсом, где защищал титул, я был пятым в мире где-то неделю. Думал: «Это безумие, я пятый. Посмотрите на всех этих ребят, которые идут за мной по рейтингу, но они, вероятно, лучше меня» (улыбается).

Тогда я не чувствовал себя пятой ракеткой мира. Теперь нахожусь там, где должен. Чувствую, что заслуживаю. Другое чувство. Был отличный год, и эта вера даёт мне большую уверенность в себе. Это огромная заслуга больших результатов. Я ставил перед собой цель закончить год в топ-5», — сказал Фриц на пресс-конференции.

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