Касаткина остаётся в топ-10 рейтинга WTA, Шнайдер и Калинская сохранили позиции

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.
Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая продолжает сохранять девятую позицию. Также в топ-20 остались Диана Шнайдер (13), Анна Калинская (14) и Мирра Андреева (16). Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила сезон на первой строчке мирового рейтинга.
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9416 очков.
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8370.
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6530.
4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5344.
5 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 5340.
6 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5171.
7 (6). Джессика Пегула (США) — 4705.
8 (8). Эмма Наварро (США) — 3589.
9 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3368.
10 (10). Даниэль Коллинз (США) — 3178.
13 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 2895…
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14 (14). Анна Калинская (Россия) — 2743…
16 (16). Мирра Андреева (Россия) — 2578…