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«Вот это да!» Кузнецова — о призовых Синнера в прошедшем сезоне

«Вот это да!» Кузнецова — о призовых Синнера в прошедшем сезоне
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на победу итальянца Янника Синнера на Итоговом турнире ATP — 2024. В финале он обыграл пятую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4

«Встречаем лучшего теннисиста 2024-го! Янник первым с 1986 года прошёл весь Итоговый турнир без потери сета. Невероятный сезон: восемь титулов и 70 победных матчей. За победу в Итоговом турнире итальянец получит почти пять миллионов долларов, и, если сложить с выигрышем на 6 Kings Slam, Янник только за последние шесть игр заработал больше 10 миллионов долларов. Вот это да, поздравляем Янника!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Трофей на Итоговом турнире ATP — 2024 является восьмым в сезоне для Синнера. В этом году он выиграл Australian Open, US Open, а также турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Галле и Шанхае.

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