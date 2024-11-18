Фриц назвал аспект игры Синнера, который особенно впечатлил его в финале Итогового турнира
Поделиться
Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц выделил один аспект игры итальянца Янника Синнера, который его впечатлил во время финала Итогового турнира ATP — 2024. Синнер одержал победу со счётом 6:4, 6:4.
Итоговый чемпионат ATP. Финал
17 ноября 2024, воскресенье. 20:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Что меня очень впечатлило сегодня, так это то, как он подавал. Он подавал просто невероятно, попадал в так много линий. Он также сильно рисковал на второй подаче. Думаю, что это был один из его главных планов на игру — не дать мне выйти вперёд, атаковать его вторую подачу. Он подавал эйсы на 30-30, даже не было большого шанса [заработать брейк-пойнт]», — сказал Фриц на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 ноября 2024
-
10:42
-
10:36
-
10:28
-
10:25
-
10:20
-
10:14
-
09:59
-
09:52
-
09:42
-
09:40
-
09:28
-
08:30
-
08:11
-
05:28
-
00:55
-
00:31
-
00:09
- 17 ноября 2024
-
23:51
-
23:39
-
23:18
-
23:00
-
22:55
-
22:38
-
22:27
-
22:20
-
22:12
-
22:02
-
21:39
-
20:57
-
20:20
-
18:56
-
17:00
-
16:33
-
16:00
-
14:26