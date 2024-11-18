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Фриц назвал аспект игры Синнера, который особенно впечатлил его в финале Итогового турнира

Фриц назвал аспект игры Синнера, который особенно впечатлил его в финале Итогового турнира
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц выделил один аспект игры итальянца Янника Синнера, который его впечатлил во время финала Итогового турнира ATP — 2024. Синнер одержал победу со счётом 6:4, 6:4.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
17 ноября 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Что меня очень впечатлило сегодня, так это то, как он подавал. Он подавал просто невероятно, попадал в так много линий. Он также сильно рисковал на второй подаче. Думаю, что это был один из его главных планов на игру — не дать мне выйти вперёд, атаковать его вторую подачу. Он подавал эйсы на 30-30, даже не было большого шанса [заработать брейк-пойнт]», — сказал Фриц на пресс-конференции.

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