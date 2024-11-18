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Янник Синнер: я достиг уже гораздо большего, о чём мечтал

Янник Синнер: я достиг уже гораздо большего, о чём мечтал
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что осуществил свои детские мечты, и отметил важность окружения в своём успехе.

— Если оглянуться назад, у 10-летнего Янника была мечта. Мне любопытно, удалось ли вам осуществить все мечты? И если да, то что бы этот малыш сказал вам сейчас?
— Это хороший вопрос. Я достиг уже гораздо большего, о чём мечтал. Знаете, когда ты молод, ты говоришь себе, что хотел бы быть номером один в мире или хочешь выиграть турнир «Большого шлема». Или делать людей счастливыми, когда они смотрят на вас, но ты в это не очень то веришь. Это просто то, что ты говоришь себе, особенно когда ты молод.

Я стараюсь окружать себя хорошими людьми вокруг. Моя команда и люди, которых здесь нет, я храню их в своём сердце, и это что-то очень особенное. Надеюсь, смогу поделиться с ними этими эмоциями, а для меня это очень, очень приятно, — сказал Синнер в эфире YouTube-канала «Больше!».

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