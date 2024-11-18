«Жизнь в России не была прекрасной». Касаткина — на вопрос Коллинз о менталитете русских

Девятая ракетка мира Дарья Касаткина ответила на вопрос американки Даниэль Коллинз, занимающей 10-ю строчку в рейтинге WTA, о менталитете российских теннисистов.

— Что ты думаешь о менталитете русских, если мы говорим о спорте и концентрации? Мне нужно знать, потому что вы, ребята, такие дисциплинированные, такие работоспособные, так боретесь на корте.

— Знаешь, просто в целом жизнь в России, особенно в регионах, не была прекрасной. Мы не говорим о Москве и Петербурге. А играть в теннис — это очень дорого. И дети с самого начала понимают, что если у них не получится… то всё. И родители тоже в этом плане строгие, потому что они понимают, что у них нет так много денег, чтобы содержать ребёнка до 25 лет, чтобы давать их на поездки и игру в теннис. Поэтому ребёнок понимал, что у него должно получиться как можно скорее. Это то, как это работает, — сказала Касаткина в эфире своего YouTube-канала What The Vlog.