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Янник Синнер раскрыл совет, который получил за ужином с Маратом Сафиным

Янник Синнер раскрыл совет, который получил за ужином с Маратом Сафиным
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился воспоминаниями от совместного ужина с россиянином двукратным чемпионом турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным.

— Вы ужинали с Марией и Маратом. Мне сказали, что он дал вам несколько советов по тому, как выигрывать матчи или титулы. Действительно ли что-то сработало или помогло вам?

— Это был простой совет. Марат просто сказал, чтобы я использовал свой шанс и лупил по мячу. Это было несколько лет назад. Это был очень хороший ужин, когда ты общаешься с такими легендами, особенно когда ты молод, это очень приятно, тебе очень интересно, что они говорят, так что это действительно кайф, потрясающий момент. Я до сих помню этот ужин, это было очень мило, — сказал Синнер в эфире YouTube-канала «Больше!».

Вчера, 17 ноября, Синнер одержал победу на Итоговом турнире ATP — 2024. В финале он обыграл пятую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4. Кроме того, в этом году итальянец выиграл Australian Open, US Open, а также турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Галле и Шанхае.

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