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Дарья Касаткина назвала своих лучших подруг в WTA-туре

Дарья Касаткина назвала своих лучших подруг в WTA-туре
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Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина ответила на вопрос американки Даниэль Коллинз, занимающей 10-ю строчку в рейтинге WTA, о своих лучших подругах в туре.

— Твои лучшие друзья в туре?
— Я бы сказала, что это Дарья Сэвилл. Наш общий друг Арина Родионова.

— Да, я люблю Арину, она весёлая, я с ней смеюсь больше всего.
— Мы хорошо общаемся с Павлюченковой.

— Да, она мне нравится.
— Я очень хорошо дружила с Анетт Контавейт, но она закончила и сейчас мы общаемся меньше. Теперь у нас есть ты.

— Я в топе, ура! — сказали спортсменки в эфире YouTube-канала Касаткиной What The Vlog.

В конце выпуска Дарья также сделала уточнение касательно подруг в туре, вспомнив россиянку Мирру Андрееву.

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