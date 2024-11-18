Дарья Касаткина назвала своих лучших подруг в WTA-туре

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина ответила на вопрос американки Даниэль Коллинз, занимающей 10-ю строчку в рейтинге WTA, о своих лучших подругах в туре.

— Твои лучшие друзья в туре?

— Я бы сказала, что это Дарья Сэвилл. Наш общий друг Арина Родионова.

— Да, я люблю Арину, она весёлая, я с ней смеюсь больше всего.

— Мы хорошо общаемся с Павлюченковой.

— Да, она мне нравится.

— Я очень хорошо дружила с Анетт Контавейт, но она закончила и сейчас мы общаемся меньше. Теперь у нас есть ты.

— Я в топе, ура! — сказали спортсменки в эфире YouTube-канала Касаткиной What The Vlog.

В конце выпуска Дарья также сделала уточнение касательно подруг в туре, вспомнив россиянку Мирру Андрееву.