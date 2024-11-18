«Вы очень недооценены». Даниэль Коллинз восхитилась менталитетом российских спортсменов

10-я ракетка мира 30-летняя американская теннисистка Даниэль Коллинз выразила уважение менталитету российских спортсменов.

«Мне кажется, не только русские, но и спортсмены из Европы – это просто другой менталитет и другой вид борьбы на корте. Я вас всех очень уважаю. Это восхитительно, ваша ментальная сила очень впечатляет. Вы, ребят, вообще очень недооценены, а это большая ценность», — сказала Коллинз в видеоролике на YouTube-канале What The Vlog, который ведёт Дарья Касаткина.

Даниэль Коллинз за свою карьеру выиграла четыре турнира уровня WTA. Лучшим результатом американки на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде является выход в финал Australian Open в 2022 году. Наивысшая позиция Коллинз в рейтинге WTA — седьмое место (11 июля 2022 года).