Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Вы очень недооценены». Даниэль Коллинз восхитилась менталитетом российских спортсменов

«Вы очень недооценены». Даниэль Коллинз восхитилась менталитетом российских спортсменов
Аудио-версия:
Комментарии

10-я ракетка мира 30-летняя американская теннисистка Даниэль Коллинз выразила уважение менталитету российских спортсменов.

«Мне кажется, не только русские, но и спортсмены из Европы – это просто другой менталитет и другой вид борьбы на корте. Я вас всех очень уважаю. Это восхитительно, ваша ментальная сила очень впечатляет. Вы, ребят, вообще очень недооценены, а это большая ценность», — сказала Коллинз в видеоролике на YouTube-канале What The Vlog, который ведёт Дарья Касаткина.

Даниэль Коллинз за свою карьеру выиграла четыре турнира уровня WTA. Лучшим результатом американки на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде является выход в финал Australian Open в 2022 году. Наивысшая позиция Коллинз в рейтинге WTA — седьмое место (11 июля 2022 года).

Материалы по теме
«Жизнь в России не была прекрасной». Касаткина — на вопрос Коллинз о менталитете русских
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android