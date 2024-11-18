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Фото: Синнер с трудом открыл бутылку шампанского после победы на Итоговом турнире

Фото: Синнер с трудом открыл бутылку шампанского после победы на Итоговом турнире
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер испытал проблемы с открытием бутылки шампанского во время церемонии награждения после победы на Итоговом турнире ATP — 2024. В финале он обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Итальянец заработал за турнир $ 4 881 500 призовых. Это абсолютный рекорд как среди мужчин (на Итоговом-2022 Новак Джокович заработал $ 4 740 300), так и среди женщин (на Итоговом-2024 Кори Гауфф заработала $ 4 805 000).

Итоговый чемпионат ATP. Финал
17 ноября 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Трофей на Итоговом турнире ATP — 2024 является восьмым в сезоне для Синнера. В этом году он выиграл Australian Open, US Open, а также турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Галле и Шанхае.

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