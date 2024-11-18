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Чемпион РГ-1976 Панатта — о Синнере: стоит поискать соперника в другой галактике

Чемпион РГ-1976 Панатта — о Синнере: стоит поискать соперника в другой галактике
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 1976, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта высказался о победе соотечественника Янника Синнера на Итоговом турнире ATP — 2024.

«Я шутил, что теперь стоит поискать соперника в другой галактике, потому что здесь, на земле, нет никого, кто мог бы его победить. За свои 50 лет в теннисе я никогда не видел такой чрезмерной силы. Возможно, Алькарас может его беспокоить, если он сыграет на 100%, но Яннику удалось выиграть Итоговый турнир, не проиграв ни одного сета лучшим в мире.

И ему есть куда совершенствоваться. Моё мнение, что он пришелец, из «другой галактики». Он играет очень хорошо, не делает ни одной ошибки. Я даже не верю своим глазам, когда вижу, как он играет такими мощными ударами. Он не человек», — приводит слова Панатты Tuttosport.

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