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Янник Синнер — об Australian Open — 2025: не знаю, как отреагирую и как буду играть

Янник Синнер — об Australian Open — 2025: не знаю, как отреагирую и как буду играть
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, с каким подходом будет подходить к защите титула на Australian Open — 2025, где в этом году впервые выиграл турнир «Большого шлема».

«Так же, как и в этом году — сохранять спокойствие, иметь связь с командой, относиться к этому и серьёзно, и расслабленно. Нужно обрести хороший баланс. В нашей жизни будет много-много «первых» раз. Неважно, будет ли это турнир «Большого шлема». В этом случае просто нужно быть самим собой и пытаться понять, сработает это или нет.

Не знаю, как я отреагирую, как буду играть в Мельбурне. Точно то, что я подготовлюсь наилучшим образом. Как и к любому турниру, мы стараемся подготовиться, а потом посмотрим. Я всегда говорю, что теннис непредсказуем. Никогда не знаешь, что может случиться. Всё будет хорошо, если вы в хорошем психологическом состоянии», — сказал Синнер на пресс-конференции.

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