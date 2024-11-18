Вера Лапко: отнесу Рыбакину и Гауфф к числу главных соперниц Соболенко в 2025 году

Бывшая белорусская теннисистка Вера Лапко предположила, кто будет главными соперницами соотечественницы Арины Соболенко в 2025 году.

«Начну со Швёнтек. Она является топовой теннисисткой, которая демонстрирует нереальный уровень игры. В следующем сезоне Ига будет занимать первое, второе или третье место в рейтинге WTA. При этом мне кажется, что полька немного подвинется, а одними из главных оппоненток Арины в 2025 году будут Рыбакина и Гауфф. Но это женский теннис. Ты никогда не знаешь, что произойдёт.

Мне понравилось решение той же Елены Рыбакиной начать работу с Иванишевичем. Для самой спортсменки это большой плюс, так как сам Горан играл на отличнейшем уровне. Он отлично знает мужской теннис, работал с Новаком Джоковичем. Этот специалист имеет нереальный опыт сотрудничества с таким большим игроком. Мне кажется, что у нас, женщин, есть такой момент, что мы в определенной мере подсматриваем очень много вещей в мужском теннисе. Думаю, что Горан должен привнести не столько в игру Елены, сколько в принятие каких-то ее решений, в психологический аспект спортсменки. Мне будет интересно наблюдать за Рыбакиной в следующем году. Повторюсь: именно её и Гауфф я отнесу к числу к главных соперниц Соболенко в сезоне-2025», — приводит слова Лапко Metaratings.by.