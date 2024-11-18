Итоговый чемпионат ATP — 2024: как распределились призовые между участниками

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер за победу на Итоговом чемпионате ATP — 2024 заработал $ 4 881 100. Полностью призовой фонд турнира в Турине (Италия) распределился следующим образом:

Янник Синнер (Италия) – $ 4 881 100.

Тейлор Фриц (США) – $ 2 247 400.

Александр Зверев (Германия) – $ 1 520 000.

Каспер Рууд (Норвегия) – $ 1 124 000.

Карлос Алькарас (Испания) – $ 727 500.

Даниил Медведев (Россия) – $ 727 500.

Андрей Рублёв (Россия) – $ 331 000.

Алекс де Минор (Австралия) – $ 331 000.

Отметим, Итоговый чемпионат ATP останется в Италии до 2030 года. Об этом во время церемонии награждения сказал глава ATP Андреа Гауденци.