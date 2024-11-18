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Итоговый чемпионат ATP — 2024: как распределились призовые между участниками

Итоговый чемпионат ATP — 2024: как распределились призовые между участниками
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер за победу на Итоговом чемпионате ATP — 2024 заработал $ 4 881 100. Полностью призовой фонд турнира в Турине (Италия) распределился следующим образом:

  • Янник Синнер (Италия) – $ 4 881 100.
  • Тейлор Фриц (США) – $ 2 247 400.
  • Александр Зверев (Германия) – $ 1 520 000.
  • Каспер Рууд (Норвегия) – $ 1 124 000.
  • Карлос Алькарас (Испания) – $ 727 500.
  • Даниил Медведев (Россия) – $ 727 500.
  • Андрей Рублёв (Россия) – $ 331 000.
  • Алекс де Минор (Австралия) – $ 331 000.

Отметим, Итоговый чемпионат ATP останется в Италии до 2030 года. Об этом во время церемонии награждения сказал глава ATP Андреа Гауденци.

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