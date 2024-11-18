Итоговый чемпионат ATP — 2024: как распределились призовые между участниками
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер за победу на Итоговом чемпионате ATP — 2024 заработал $ 4 881 100. Полностью призовой фонд турнира в Турине (Италия) распределился следующим образом:
- Янник Синнер (Италия) – $ 4 881 100.
- Тейлор Фриц (США) – $ 2 247 400.
- Александр Зверев (Германия) – $ 1 520 000.
- Каспер Рууд (Норвегия) – $ 1 124 000.
- Карлос Алькарас (Испания) – $ 727 500.
- Даниил Медведев (Россия) – $ 727 500.
- Андрей Рублёв (Россия) – $ 331 000.
- Алекс де Минор (Австралия) – $ 331 000.
Отметим, Итоговый чемпионат ATP останется в Италии до 2030 года. Об этом во время церемонии награждения сказал глава ATP Андреа Гауденци.
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