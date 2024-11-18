Чемпионка юниорского ТБШ: Соболенко заслуживает быть на вершине

Бывшая белорусская теннисистка, чемпионка юниорского турнира «Большого Шлема» Вера Лапко оценила выступление соотечественницы первой ракетки мира Арины Соболенко в прошедшем сезоне.

«Арина, в принципе, является теннисисткой уровня топ-1, топ-2. Это топовый игрок, который взял уже не один «Шлем» и претендует на звание добротного топа. Тот факт, что Соболенко стала первой ракеткой мира по итогам 2024 года, — это ожидаемо. Арина уже была лидером рейтинга WTA. Понятно, что белоруска не очень долго задержалась на вершине, но она заслуживает быть первой ракеткой мира», — приводит слова Лапко Metaratings.by.

Напомним, Арина Соболенко в 2024 году выиграла два турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии и US Open) и в октябре вновь возглавила рейтинг WTA. 8 ноября в матче 1/2 финала Итогового турнира WTA в Эр-Рияде белорусская теннисистка проиграла 20-летней американке Кори Гауфф со счётом 0:2.