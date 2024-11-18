Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чемпионка юниорского ТБШ: Соболенко заслуживает быть на вершине

Чемпионка юниорского ТБШ: Соболенко заслуживает быть на вершине
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая белорусская теннисистка, чемпионка юниорского турнира «Большого Шлема» Вера Лапко оценила выступление соотечественницы первой ракетки мира Арины Соболенко в прошедшем сезоне.

«Арина, в принципе, является теннисисткой уровня топ-1, топ-2. Это топовый игрок, который взял уже не один «Шлем» и претендует на звание добротного топа. Тот факт, что Соболенко стала первой ракеткой мира по итогам 2024 года, — это ожидаемо. Арина уже была лидером рейтинга WTA. Понятно, что белоруска не очень долго задержалась на вершине, но она заслуживает быть первой ракеткой мира», — приводит слова Лапко Metaratings.by.

Напомним, Арина Соболенко в 2024 году выиграла два турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии и US Open) и в октябре вновь возглавила рейтинг WTA. 8 ноября в матче 1/2 финала Итогового турнира WTA в Эр-Рияде белорусская теннисистка проиграла 20-летней американке Кори Гауфф со счётом 0:2.

Материалы по теме
Соболенко впервые закончит год лидером рейтинга WTA. Для этого хватило осечки Швёнтек
Соболенко впервые закончит год лидером рейтинга WTA. Для этого хватило осечки Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android