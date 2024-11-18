Янник Синнер: у меня не было конкретной цели выиграть «Шлем» или стать первым

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что не ставил перед собой цель выиграть турниры «Большого шлема» и возглавить мировой рейтинг в 2024 году.

«В этом году я хотел понять, чего могу достичь. У меня не было конкретной цели выиграть турнир «Большого шлема» или стать первой ракеткой мира. В следующем году будет то же самое: всё, что мы сможем выиграть, мы возьмём, а на остальном будем учиться. С таким настроем мы шли весь этот год, пытались поднять свой уровень в определенные моменты», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Янник Синнер выиграл два турнира «Большого шлема», впервые в карьере стал первой ракеткой мира и победил на Итоговом турнире ATP.