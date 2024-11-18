Рафаэль Надаль — о завершении карьеры: полностью осознаю, что тело не позволяет бороться

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, почему принял решение завершить карьеру в 2024 году.

«Что заставляет меня уйти из тенниса сейчас, так это то, что я чувствую, что больше не могу быть достаточно конкурентоспособным. Я мог бы отыграть ещё один год, чтобы попрощаться с самыми важными турнирами в моей карьере, но для меня нет смысла продолжать активную карьеру.

Я полностью осознаю, что моё тело не позволяет мне бороться за соревновательные цели, которые меня мотивируют. Я не перегорел в теннисе. Если бы мог, то продолжал бы играть, но я не могу тренироваться с необходимой для этого стабильностью и соревноваться на уровне, который компенсирует мои ежедневные усилия», — приводит слова Надаля Punto de Break.