Надаль — об игре на Кубке Дэвиса: главное — команда и то, что мы готовы бороться за трофей

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил свою соревновательную форму в преддверии старта финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который станет для него последним в карьере.

«Концовки фильмов предназначены для Голливуда, здесь мы должны сосредоточиться на соревнованиях и сделать все возможное для команды. Я старался работать изо всех сил в течение последних полутора месяцев, чтобы приехать сюда в хорошей форме, и думаю, что мне это удалось. Трудно определить реальный уровень, когда не участвуешь в соревнованиях, но если мне придётся сыграть, сделаю это с огромным энтузиазмом и решимостью.

Не могу предсказать, что буду чувствовать, если выйду на корт, но я должен оставить эмоции в стороне. Здесь главное — команда и то, что мы готовы бороться за кубок», — приводит слова Надаля Punto de Break.