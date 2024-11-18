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Рафаэль Надаль назвал определяющий момент, который привёл к мыслям о завершении карьеры

Рафаэль Надаль назвал определяющий момент, который привёл к мыслям о завершении карьеры
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал момент, когда понял, что больше не сможет стабильно играть на высшем уровне.

«Чуть больше года назад я сказал, что не заслуживаю прощания на пресс-конференции и хочу дать себе шанс вернуться. Я сделал это, и всё пошло не так, как я ожидал. Дело в том, что с тех пор, как я получил травму в Австралии в 2023 году, больше не мог играть свободно.

Мне сделали операцию, пришлось удалить часть подвздошно-поясничной мышцы. С этого момента невозможно было играть без ограничений, только определённое время. Моё тело не дает необходимого запаса для тренировок и соревнований, как хотелось бы», — приводит слова Надаля Punto de Break.

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